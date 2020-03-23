Заявление начальника УИЦД А.Глаза о развитии ситуации с возвращением на Родину белорусских граждан после введения рядом стран мира ограничений в связи с вирусной инфекцией COVID-19

23-03-2020

Продолжается оказание разнопланового содействия по возвращению на Родину белорусским гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19.

Помощь в различных форматах оказана уже более 3450 нашим соотечественникам. Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и некоторых других государств. Сегодня ожидаем чартерный рейс ОАО «Белавиа», который заберет граждан Беларуси из аэропорта «Внуково».

Вместе с тем, в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений на сегодняшний день все еще находится порядка одной тысячи граждан нашей страны в различных странах мира.

Например, определенное количество белорусов по-прежнему остаются в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. В этой связи еще раз рекомендуем данной категории незамедлительно следовать в Беларусь ближайшими прямым авиарейсами.

Сохраняется в числе острых вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. Активно ищем пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами. По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого, в любом случае, потребуется определенное время.

В течение дня находимся в постоянном контакте с российскими коллегами на различных уровнях в целях окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты “Внуково“ и «Пулково». Взаимодействуем конструктивно и рассчитываем в ближайшее время завершить решение и данного вопроса.

Дополнительно обращаем внимание:

- положительно решен вопрос об организации специальных рейсов, запланированных на 26 и 30 марта по маршруту Минск – Баку – Минск, с целью возвращения на Родину граждан Беларуси и Азербайджана;

- с 22 марта 2020 г. для иностранных граждан введен запрет на въезд во Вьетнам;

- с 25 марта 2020 г. власти ОАЭ приняли решение о приостановке на две недели всего пассажирского авиасообщения и транзита через свою территорию;

- с 25 марта 2020 г. будет закрыт аэропорт г.Шарлеруа «Брюссель-Южный». Рейсы авиакомпании «Белавиа» в указанный период осуществляться не будут;

- по состоянию на 23 марта Турция приостановила авиасообщение с 68 странами;

- до 00:00 26 марта 2020 г. продлено действие транзита через территорию Литвы.

Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.

Напоминаем также, что звонки, в том числе в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (телефоны можно посмотреть здесь) являются бесплатными для абонентов мобильных операторов life:), МТС и A1.