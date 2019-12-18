О встрече Посла Беларуси М.Мятликова с Министром экономики и устойчивого развития Грузии

18-12-2019

16 декабря 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Грузии Михаила Мятликова с Министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой.

В ходе встречи стороны обсудили итоги развития белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества в 2019 году, реализацию совместных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства, вопросы инвестиционной кооперации, а также актуальные темы взаимодействия двух стран во внешнеполитической, внешнеэкономической и других сферах.

Собеседники отметили интенсификацию в 2019 году контактов и сотрудничества между деловыми кругами Беларуси и Грузии, а также развитие двусторонних культурных связей, и наметили совместные планы и мероприятия на 2020 год.