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Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса в 58-й сессии Комиссии социального развития ООН

12-02-2020

10-13 февраля 2020 г. белорусская делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Андреем Дапкюнасом принимает участие в 58-й сессии Комиссии социального развития ООН.

Справочно: Комиссия социального развития ООН (КСР) является вспомогательным органом  Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), который занимается вопросами сокращения бедности, социального неравенства, а также продвижением международной политики построения социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых групп населения. Беларусь является членом КСР на 2016-2020 годы и членом ЭКОСОС на 2018-2020 годы. 

10 февраля А.Дапкюнас выступил в ходе общей дискуссии КСР по приоритетной теме нынешней сессии: «Доступное жилье и системы социальной защиты для всех для решения проблемы бездомности». 

В своем выступлении белорусский дипломат отметил, что бездомность является комплексной социальной проблемой, которая актуальна для различных стран и регионов мира. Вместе с тем, как подчеркнул А.Дапкюнас, для Беларуси эта проблема не является острой. 

Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что в Беларуси доступность жилья всегда была важнейшим приоритетом государства и рассматривается как основной элемент в предотвращении бездомности. При этом в Беларуси уделяется внимание не только доступности жилья, но и его комфортности, безопасности и современности. 

А.Дапкюнас отметил также актуальность рассмотрения проблемы бездомности семей. В данной связи заместитель Министра подчеркнул необходимость укрепления и защиты института семьи на международном уровне, в том числе в контексте негативных факторов, способствующих разрушению семей. 

В рамках визита в Нью-Йорк 11 февраля А.Дапкюнас встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг.

Собеседники обсудили подходы к подготовке и проведению в ООН торжественных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Организации, который будет отмечаться в этом году.

А.Дапкюнас предложил увязать юбилейную дату ООН с 75-летием победы во Второй мировой войне и объединить усилия стран при поддержке Департамента по глобальным коммуникациям ООН в проведении знакового, выходящего за рамки обычного протокола мероприятия, которое не только подчеркнуло бы важную роль государств, внесших свой вклад в Победу в войне, но и смогло бы проиллюстрировать единство и сплоченность всех стран-членов ООН в отношении этого памятного события.

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