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О проведении презентации проекта Обзора итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2019 году

20-02-2020

20 февраля 2020 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялся брифинг-презентация проекта Обзора итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2019 году для представителей аналитического сообщества.

В мероприятии приняли участие представители руководства главного информационно-аналитического управления, ряда территориальных подразделений МИД Беларуси, а также представители белорусских экспертно-аналитических структур, специализирующиеся на внешнеполитической и внешнеэкономической тематике.

В ходе конструктивной и продуктивной беседы участники брифинга обменялись мнениями по подготовленному МИД документу, а также по ряду актуальных вопросов внешнеполитической повестки Беларуси.

Итоговый текст Обзора доступен широкой общественности на Интернет-сайте Министерства иностранных дел.


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