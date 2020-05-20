Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко в видеоконференции

20-05-2020

20 мая 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко принял участие и выступил в ходе вебинара по тематике поставок в Канаду и Великобританию продукции белорусской деревообрабатывающей отрасли.

В мероприятии участвовали представители государственных учреждений и деловых кругов Канады и Великобритании, компаний и ассоциаций, связанных с деревообработкой.

С белорусской стороны в видеоконференции также приняли участие председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, представители УП «Беллесэкспорт», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», дипломаты посольств Беларуси в Канаде и Великобритании.

В рамках мероприятия стороны предметно обсудили перспективы экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли Беларуси, возможности наращивания сотрудничества в иных смежных сферах деревообработки.

